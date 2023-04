Assemblea dei soci della Fiab Pescarabici per la nomina del nuovo presidente

Si rinnova il consiglio direttivo della Fiab Pescarabici, l'associazione dei ciclisti pescaresi che giovedì 20 aprile alle 22 in prima convocazione e venerdì 21 aprile alle 17 in seconda convocazione eleggerà anche il nuovo presidente dopo le dimissoni di Filippo Catania. L'assemblea dei soci si terrà nella sede di CicloPe la ciclostazione di Porta Nuova in piazza Vittori Colonna. Durante l'assemblea saranno trattati vari punti oltre l'elezione del nuovo presidente dopo che Catania ha lasciato l'incarico e la città di Pescara per motivi familiari. Sarà anche discusso e approvato il bilancio 2022 illustrato dal segretario tesoriere Giancarlo Odoardi.

Sarà discussa anche una minima modifica dello statuto di Fiab Pescarabici che si rende necessaria per perfezionare l'iscrizione al Runts, il Registro unico nazionale del terzo settore. L'assemblea poi si terrà nella Ciclostazione dopo l'accordo con il gestore Faieta Motors con uno spazio più idoneo per le attività dell'associazione e dei soci. Ci saranno anche i saluti dell'assessore comunale Luigi Albore Mascia.