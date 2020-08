Assemblea pubblica contro il supermercato in via Monte Faito il 27 settembre

Un assemblea pubblica per dire no alla costruzione di un supermercato in via Monte Faito a Pescara.

A organizzare l'appuntamento, per giovedì 27 agosto alle ore 18:30, è il comitato "Salviamo il verde che c'è".

L'incontro è in programma nello spazio verde accanto all'area sgambamento cani.

«Nel silenzio dell'estate», si legge nel volantino dell'evento, «il Comune di Pescara ha dato il via libera alla costruzione di un centro commerciale sull'ultima area verde di via Monte Faito, in una zona già oggi ad alto rischio allagamenti, proprio sulla via del nuovo pronto soccorso».

Il comitato "Salviamo il verde che c'è", forte delle oltre 700 firme raccolte contro il progetto già presentato nel 2016 torna a mobilitarsi e invita tutto il quartiere all'assemblea pubblica.

A sostegno di comitato e residenti si schierano anche alcuni consiglieri comunali di opposizione come Marinella Sclocco e Giovanni Di Iacovo. «Dopo il tentativo di cemento davanti al mare (università all'ex Cofa) ecco un bel centro commerciale in via Monte Faito.La giunta che ama il mattone», dice la Sclocco.

«Il cemento non va in vacanza», sottolinea Di Iacovo, «in piena estate e sotto Covid, la giunta di Pescara ha pensato bene di dare il via a un progetto, bocciato quattro anni fa, di una titanica colata di cemento nell’unica e sola area verde rimasta nella zona (tra parte bassa dei colli e ospedale) per farci un ennesimo centro commerciale di cui non esattamente sentivamo il bisogno (a due passi abbiamo Tigre, Todis e Lidl). Peraltro in una zona a rischio idrogeologico che sarebbe bene lasciare in pace. Se vi va parliamone giovedi 27 ciao!».

