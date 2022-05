Un'assemblea pubblica per il progetto dell'ecovalorizzatore a Città Sant'Angelo

"Risorsa per la comunità e salvezza per l'ambiente?".

Questo il titolo dell'assemblea pubblica per il progetto dell'ecovalorizzatore da realizzare a Città Sant'Angelo.

L'appuntamento è in programma venerdì pomeriggio alle 17.30 nella sala conferenze "Mazzocchetti" dell'Ibisco.

«Vi aspetto per parlare di economia circolare, impatto ambientale ed ecologia», dice il sindaco Matteo Perazzetti invitando i cittadini, «sarà il primo incontro pubblico dove si discuterà della proposta di Ambiente sull’ecovalorizzatore, lo faremo con le associazioni ambientaliste nazionali e territoriali, per capire meglio quale potrebbe essere l’impatto che può derivare da questo importante impianto sul nostro territorio. La tua presenza è importante!».