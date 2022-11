Lunedì 7 novembre alle 21, nella sala consiliare, si terrà la prima assemblea pubblica della consulta giovanile di Loreto Aprutino. Si discuterà delle esigenze dei ragazzi, delle idee e dei sogni futuri. Musica, moda, letteratura e teatro sono solo alcuni dei percorsi illustrati durante la serata e che prenderanno il via nelle prossime settimane. Sarà anche l'occasione per riprendere il dialogo con le altre realtà territoriali.

Potranno partecipare i ragazzi dai 14 ai 35 anni senza il vincolo della residenza. "È fondamentale rendere il nostro paese punto di riferimento degli interessi sociali e culturali dei ragazzi che lo abitano. Ci stiamo impegnando tanto in questo senso. Lo stiamo facendo per noi, ma in realtà lo stiamo facendo per tutti", si legge in una nota della consulta giovanile di Loreto Aprutino.