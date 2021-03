Aspetti psicologici che stiamo vivendo in questo periodo, ne parla Penelope Abruzzo

L'incontro è in programma questa sera (8 marzo) alle ore 21 sul profilo Facebook della presidente Alessia Natali e su quello della dottoressa Virginia Maloni, psicologa forense. Per contatti: 347/5922521

L'associazione Penelope Abruzzo vuole approfondire pubblicamente gli aspetti psicologici che in questo periodo storico stiamo vivendo e, al contempo, affrontare l'influenza che tutto ciò ha sulle persone. Per tale ragione ha deciso di organizzare un interessante dibattito on line che sarà possibile seguire liberamente.

Nello specifico, l'incontro è in programma questa sera (8 marzo) alle ore 21 sul profilo Facebook della presidente Alessia Natali e su quello della dottoressa Virginia Maloni, psicologa forense. Ricordiamo che Penelope è una realtà consolidata che aiuta i famigliari e gli amici delle persone scomparse, fornendo supporto gratuito. Per contatti: 347/5922521.