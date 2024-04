"Aspettando il 25 aprile" con Anpi e Cgil: quattro appuntamenti tra storia e attualità

Calendario fitto di appuntamenti in vista del 25 aprile, festa della Liberazione, con Anpi e Cgil Pescara che gli eventi li hanno organizzati con Radio Città Pescara. Torna dunque l'iniziativa con “Aspettando il 25 aprile”, l'iniziativa che prevede una serie di incontri in cui la storia incontra l'attualità con al centro antifascismo, democrazia costituzionale e pace.

Si parte il 5 aprile con la proiezione del docufilm “I miei sette padri” di Liviana Davì in programma al circolo Arci Futuro Imperfetto 2.0 di via Bologna 26 (ore 18). Srà l'occasione per ripercorrere la nota vicenda dei sette fratelli fucilati a Reggio Emilia 28 dicembre 1943 dai fascisti attraverso le testimonianze e la memoria dei familiari al fine di valorizzare e fare nostra l'eredità spirituale e morale della scelta resistenziale.

L'11 aprile alle 17 invece nella sede dell'Anpi via Quarto dei Mille 45, l'incontro con Ciro Raia, presidente provinciale dell'Anpi Napoli, per rivivere con lui “Le quattro giornate di Napoli”, il film diretto da Nanni Loi, approfondire quelle vicende, riflettere sull'importanza di quella rivolta.

Terzo appuntamento sempre nella stessa sede quello del 13 aprile alle 17.30 con Mario Avigliano co-autore del libro “Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine. Le storie delle 335 vittime dell'eccidio simbolo della Resistenza” (Einaudi, 2024). Attraverso una imponente ricerca condotta su fonti archivistiche, memorialistica e documentazione raccolta dal Museo Storico della Liberazione, il volume invita a riflettere su un elemento tutt'altro che marginale: le 335 vittime non furono trucidate “solo perché italiani”, ma esclusivamente perché antifascisti, ebrei, nemici dei fascisti e dei nazisti. Pertanto, come scrivono Avagliano e Palmieri, l’eccidio delle Fosse Ardeatine, rimasto nella memoria come una strage nazista, è anche italiana e fascista.

Il 17 aprile l'ultimo appuntamento alle 17 nella sede della Cgil in via Benedetto Croce 108 dove si dialogherà con Giuseppe Civati del suo libro “Non siete fascisti ma”, per riportare definitivamente il dibattito all'oggi, all'attuale anti-antifascismo che riempie le nostre giornate, al tentativo forsennato di riscrivere la nostra storia e, con essa, il suo lascito più importante: la costituzione della Repubblica italiana.

L'iniziativa si chiude ovviamente il 25 aprile "con un'esplosione di musica e di canzoni e con dibattiti che restituiscono alla Resistenza – sottolineano Anpi e Cgil - il suo più genuino significato, oggi più attuale che mai".