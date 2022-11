La Asl nomina Vittorio Di Michele alla guida del Centro di salute mentale area nord

Nella giornata odierna 29 novembre, la Asl di Pescara ha nominato Vittorio Di Michele alla guida dell'Uoc del Centro di salute mentale (Csm) dell'area nord della Asl di Pescara. Di Michele, già direttore facente funzioni di uell'area, ha vinto il bando pubblicato dall'azienda sanitaria dopo la valutazione dei titoli professionali posseduti, per le competenze organizzative e gestionali, per i volumi di attività svolta, per l’attività di formazione, di studio, di ricerca e produzione scientifica.

Presenti alla firma del contratto il direttore della Asl Vncenzo Ciamponi, il direttore sanitario aziendale Antonio Caponetti, il direttore amministrativo Vero Michitelli, il direttore del dipartimento di salute mentale Renato Cerbo, il direttore dell'Uoc Dinamiche del personale Giuseppe Barile. Di Michele ha ringraziato la Asl per la nomina prospettando un impulso alle attività e ai servizi del Centro di salute mentale, anche grazie alla collaborazione con vari Csm nazionali per intercettare fondi europei al fine di migliorare i servizi.

Il direttore generale Vincenzo Ciamponi si è detto molto soddisfatto dell’esito concorsuale e si è complimentato con Di Michele , assicurandogli il doveroso sostegno.