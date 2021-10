Asl di Pescara in prima linea nel seguire la situazione sanitaria a San Valentino

La Asl di Pescara fa sapere di essere in prima linea nel monitorare la situazione sanitaria a San Valentino in Abruzzo Citeriore. L’inchiesta epidemiologica, con le infezioni gastrointestinali verificatesi, da domenica 10 ottobre, tra i cittadini del paese, viene seguita con attenzione dall'azienda sanitaria, avvalendosi dell’attività dell’Uoc di “Microbiologia e Virologia Clinica” dell'ospedale “Spirito Santo”, diretta dal dottor Paolo Fazii. Quest'ultimo sta eseguendo esami per individuare l’agente causale dell’epidemia di gastroenterite sulle feci dei pazienti colpiti.

Gli esami, ancora incompleti, hanno finora evidenziato, con metodica molecolare, la presenza di Escherichia coli Entero-Patogeno in 6 su 9 campioni fecali analizzati. Gli esami microbiologici e virologici di questi pazienti sono ancora in corso e, nei prossimi giorni, dovranno essere analizzati campioni fecali di altri pazienti/utenti sintomatici.

Fazii è in contatto inoltre con l’Istituto Zooprofilattico di Teramo per concordare eventuali esami di livello superiore sia sui microrganismi già isolati dalle acque, se ritenuto necessario, che sugli eventuali campioni clinici umani isolati. Non si possono escludere altri microrganismi che, in concomitanza, potrebbero avere inquinato le acque. Ci sono altresì i campionamenti effettuati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, e le analisi effettuate dall’Arta.