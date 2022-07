Lo sportello del servizio (uos) disabilità e supporto protesico della Asl di Pescara che si trova in via Paolini 47, sarà chiuso tutti i pomeriggi dei mesi di luglio e agosto e per tutta la giornata venerdì 12 e martedì 1 agosto.

Lo comunica la Asl precisando che il rilascio delle autorizzazioni è sospeso dal primo al 30 agosto 2022.