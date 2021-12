La Asl lancia la campagna informativa "Segui la strada!" sui servizi del Ser.D

L'Uoc Ser.D di Pescara ha diffuso un opuscolo informativo sul territorio destinato a cittadini, pazienti e familiari degli stessi sulle attività, mission e percorsi di cura per la prevenzione, la diagnosi,

la cura e la riabilitazione delle persone affette da dipendenze patologiche con o senza droghe (dipendenze comportamentali). L'Uoc, infatti, fornisce risposte ed interventi multidisciplinari collaborando con diverse istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. Dal 2017, grazie ad un apposito decreto, l'attività del Ser.D è stata anche estesa al gioco d'azzardo patologico.

"La complessità è una caratteristica intrinseca del Ser.D. e segue di pari passo l’evoluzione e i cambiamenti sociali, culturali, sanitari e legislativi correlati al consumo di droga, alcol e alle così dette nuove dipendenze fra le quali la dipendenza da gioco d’azzardo, che rappresenta un motivo di allarme sociale. L’opuscolo mira a far conoscere e ad avvicinare il Servizio ai cittadini con la speranza che venga abbandonata l’idea, troppo spesso presente nell’immaginario collettivo, che il Ser.D. sia un luogo di cura “limitato” agli stati di tossicodipendenza da eroina." La Asl evidenzia come spesso la mancata conoscenza delle attività del servizio e il pregiudizio spesso porta a una presa in carico tardiva dei pazienti per tutte le forme di dipendenza rendendo il percorso più difficoltoso.

