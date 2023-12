La Asl comunica i servizi che saranno chiusi a dicembre e gennaio

La Asl di Pescara comunica le chiusure dei servizi nei mesi dicembre 2023 e gennaio 2024.

Questo quanto fanno sapere dall'azienda sanitaria locale: la Radiologia del Cers (centro erogazione servizi) di Pescara Nord, resterà chiusa il 2 dicembre.

La farmacia – distribuzione diretta ospedaliera resterà chiusa il 5 e il 6 dicembre.

Il punto prelievi del Cers di via Rio Sparto, resterà chiuso il 9 dicembre. Il punto prelievi del Cers di Montesilvano, resterà chiuso il 9 dicembre. Lo sportello Sian per il rilascio e rinnovo degli attestati di formazione per personale alimentarista e per fitosanitari resterà chiuso dal 27 dicembre all’8 gennaio 2024. La farmacia territoriale resterà chiusa il 27, 28 e 29 dicembre. Il centro antifumo aziendale resterà chiuso dal 21 dicembre al 7 gennaio 2024.