Anche la Asl di Pescara somministrerà le seconde dosi di vaccino anti Covid ai turisti: i dettagli

A partire da domani primo luglio la Asl di Pescara fornirà questo servizio per i turisti che soggiorneranno nel nostro territorio per almeno 15 giorni

Dal primo luglio anche la Asl di Pescara permetterà ai turisti che soggiornano per almeno 15 giorni nella nostra regione, di ricevere la seconda dose di vaccino anti Covid. Lo ha fatto sapere l'azienda sanitaria aggiungendo che il servizio sarà attivo sia a luglio che ad agosto.

Per prenotarsi la Asl mette a disposizione la mail vaccinazionecovid.turisti@ausl.pe.it (attiva da subito) e il numero di telefono 331 2694574 che sarà attivo dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a partire dal 5 luglio. I responsabili dei singoli hub vaccinali permetteranno agli interessati di accedere previo ritiro dell'autocertificazione in cui dichiarano lo stato di turista e la durata della permanenza nel territorio (in struttura ricettiva, abitazione privata, casa vacanza, albergo o bed and breakfast con il rispettivo domicilio) superiore a 15 giorni.