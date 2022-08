C'è sempre bisogno di sangue e la Asl ringrazia coloro che lo donano anche con il grande caldo

«Grazie ai donatori di sangue». Inizia così una nota della Asl di Pescara rivolta a coloro che decidono di donare il sangue.

«È caldo, anzi molto caldo. L’afa non fa respirare, ma ci sono persone che anche con questo clima, hanno deciso di venire a donare il loro sangue», fanno sapere dall'azienda sanitaria locale.

«Grazie, perché è solo per il loro senso civico, per la loro generosità, per la loro sensibilità si è in grado di “soccorrere” chi è malato», sottolinea Patrizia Accorsi, direttrice del centro trasfusionale che come sempre fa appello alla donazione, «anche il chirurgo più bravo o il miglior rianimatore se non ha a disposizione il sangue, bene prezioso e insostituibile, non potrà portare a termine con successo il proprio lavoro. Un esempio, per il grave fatto di sangue avvenuto a Pescara sono state impiegate 15 unità tra globuli rossi, plasma e piastrine che corrispondono ad altrettanti 15 donatori. È a loro che dobbiamo essere grati».