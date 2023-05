La Asl sulla situazione del pronto soccorso: "Da gennaio a oggi situazione in miglioramento, in arrivo altri 4 medici"

«L’analisi statistica condotta in continuum dalla direttrice del pronto soccorso, Tiziana Ferrara dimostra un andamento delle attività di pronto soccorso, da gennaio a oggi, in evidente miglioramento».

È quanto fanno sapere dalla Asl di Pescara.

Dall'azienda sanitaria locale continuano facendo sapere come siano migliorati i tempi medi di attesa al triage per i codici gialli e verdi, passati da 2:35:28 a 2:05:44 i primi e da 1:59:24 a 1:47:13 i secondi.

Poi proseguono dalla Asl: «Permangono, certamente, ancora problemi legati al deflusso dei pazienti verso le aree di degenza, e si sta continuando la messa a regime delle “Linee di indirizzo per la gestione del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso” emanate dalla Regione con Dgr numero 369/2022. E proprio le indicazioni previste nel documento, per la cui attuazione esiste un gruppo di lavoro aziendale, vengono strumentalizzate nell’articolo con il rischio di generare nel lettore l’idea di un rifiuto della presa in carico e dequalificazione della fase assistenziale. Vengono date per attuate indicazioni progettuali per il governo dei flussi del 25 aprile che avevano il solo scopo di prevedere un piano organizzativo per eventuali emergenze da iperafflusso. Tra le molteplici azioni di gestione delle criticità già poste in essere, si è prevista inoltre l’assunzione di 4 medici (delibera numero 634 del 26 aprile 2023 “Reclutamento di personale Medico”) volta al potenziamento dell’organico. Infine la direzione strategica consiglia ai cittadini di consultare il sito della Asl ove è possibile monitorare la sezione “Situazione del pronto soccorso” per controllare in tempo reale gli accessi nei pronto soccorso non solo di Pescara, ma anche di Penne, Popoli e altre Asl».

Questo il link: https://www.asl.pe.it/situazione_prontosoccorso.jsp