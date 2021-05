L'annuncio della Asl: "A disposizione ancora numerosi posti per le vaccinazioni degli over 50"

Sono a disposizione ancora numerosi posti per gli over 50 per le vaccinazioni anti covid in provincia di Pescara. Lo ha reso noto la Asl aggiungendo che gli hub vaccinali a disposizione sono quello di Pescara al palafiere in via Tirino 431, al palasport di Penne, a Scafa nel parcheggio dell'ex cementificio, a Montesilvano al pala Dean Martin e a Spoltore nel centro unico di vaccinazione di Santa Teresa.

Potranno prenotarsi tutti coloro che sono nati dal 1971 in poi sul Portale: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo codice fiscale e il numero della tessera sanitaria.

La prenotazione è però possibile anche utilizzando altre modalità, ovvero in uno dei 270 sportelli Postamat abilitati sul territorio regionale utilizzando semplicemente la tessera sanitaria, o con i 630 postalettere in servizio in Abruzzo che possono eseguire la prenotazioni dal palmare, oppure inviando un sms con il codice fiscale al numero 3399903947 venendo ricontattati entro 48/72 ore per fissare telefonicamente data e luogo dell'appuntamento, o infine chiamando il numero verde 800 00 99 66, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.