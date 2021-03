La Asl di Pescara sul piano vaccinale: il calendario delle somministrazioni per la settimana dal 23 al 27 marzo

Prosegue l'attività di vaccinazione contro il Covid nella Asl di Pescara. L'azienda sanitaria infatti fa sapere che si sta procendendo su 2 piani: il completamento della vaccinazione delle categoria inserite nella fase 1 ovvero operatori sanitari e professioni sanitarie; forze armate, di polizia, soccorso pubblico; comunità residenziali, e disabili, fragili e caregiver. Dal 29 marzo invece come confermato dalla Regione saranno aperte le manifestazioni d'interesse per altre categorie come gli ultrasettantenni.

Il direttore generale Ciamponi:

Il sistema di coinvolgimento del territorio sta funzionando egregiamente, grazie alla collaborazione fattiva della Provincia di Pescara col presidente Antonio Zaffiri e dei sindaci, dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari ed amministrativi, nonché della protezione civile e delle forze dell'ordine.

Sono 24 le sedi vaccinali individuate sul territorio provinciale,con personale sanitario ospedaliero dedicato e volontari, ai quali si aggiungeranno i medici di medicina generale e altre figure professionali, come odontoiatri, pediatri, specializzandi, medici sportivi coordinati dal responsabile della campagna per la Asl di Pescara Di Luzio.