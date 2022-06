Asl, va in pensione la dottoressa Nadia Anna Della Torre

Con una nota ufficiale, la Asl di Pescara ha fatto sapere che la dottoressa Nadia Anna Della Torre, già direttrice dell’unità operativa complessa servizio dipendenze (Ser.D) e dell’unità operativa semplice ludopatie, è andata in pensione.

E, in occasione del suo congedo dall'attività lavorativa, la dottoressa Della Torre ha voluto salutare amici e colleghi, compreso il direttore generale dell'azienda sanitaria, Vincenzo Ciamponi. In conclusione, la direzione della Asl di Pescara ringrazia la professionista "per l’impegno e la competente collaborazione profusa".