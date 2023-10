La Asl di Pescara tra i migliori ospedali italiani per l’oncologia chirurgica

La Asl di Pescara risulta tra i migliori ospedali italiani per l’oncologia chirurgica.

Come informa l'azienda sanitaria locale è stata resa nota la classifica Agenas, riferita all’anno 2022, dei migliori ospedali italiani.

Come si legge in una nota, su 1.400 presidi considerati spicca la posizione dell’azienda ospedaliera di Pescara che si è collocata al 21esimo posto sui soli 32 ospedali che hanno ottenuto la certificazione Agenas.

Il dato è particolarmente significativo se riferito all’area del centro sud dell’Italia, nella quale Pescara si attesta in prima posizione. Il risultato afferisce alle attività dell’unità operativa complessa (Uoc) Chirurgia generale, diretta da Massimo Basti, relativamente, in particolare, alla Chirurgia dei tumori del colon-retto; della Uoc Chirurgia toracica diretta da Marco Casaccia, per i tumori del polmone; della Uosd Senologia, diretta da Marino Nardi, per quanto attiene i tumori della mammella.

Il direttore generale della Asl di Pescara Vero Michitelli, ricevuta la notizia, commentato così: «Soltanto la collaborazione fra strutture dello stesso presidio consente di mantenere un alto livello nell’erogazione delle prestazioni per i cittadini. La direzione strategica metterà in campo tutte le azioni necessarie per tutelare tale sinergia già in essere e per potenziarla. Questo risultato è merito dei chirurghi che operano nelle sale operatorie, delle loro equipe e della equipe di Maria Rizzi, direttrice della Uosd blocco operatorio».