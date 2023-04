Cessa l'attività in convenzione con la Asl di un medico di medicina generale in città

A partire da martedì 18 aprile cessa l'attività in convenzione per il medico di medicina generale Franco Giuliani. Lo ha fatto sapere la Asl evidenziando che il medico operava nell'ambito territoriale di Pescara.

La Asl invita gli assistiti del medico Giuliani a scegliere un altro medico di medicina generale. La nuova scelta potrà essere effettuata tra i medici convenzionati, che risultano avere disponibilità nell’ambito territoriale di riferimento o fra medici di altri ambiti territoriali, sempre all'interno della provincia di Pescara, previa autorizzazione del professionista stesso.

Per effettuare la scelta è possibile utilizzare il servizio telematico https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/login oppure recandosi nell'ufficio scelta e revoca del Cers ex distretto sanitario della Asl di Pescara. Le informazioni per la scelta e revoca del medico di medicina generale sono presenti al sito https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=8&idSezione=11 , dove sono indicati tutti i nominativi, gli indirizzi, gli orari di studio ed i recapiti telefonici dei medici e dei pediatri disponibili nell’azienda, l’elenco dei Cers con i rispettivi indirizzi ed orari di apertura e la modulistica di riferimento.