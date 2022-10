Un nuovo pediatra a Bussi e Torre de' Passeri: dalla Asl anche i nomi dei medici con cui è cessata la convenzione

La Asl di Pescara comunica i nomi dei nuovi medici di medicina generale che entrano in attività nel territorio e, allo stesso tempo, di coloro con cui si conclude l'attività convenzionata.

Nel primo gruppo c'è la dottoressa Manuela Nozzi, medico pediatra di libera scelta dell'ambito territoriale di Popoli, Bussi sul Tirino, Bolognano, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri che ha aperto dal primo ottobre 2022, due nuovi studi medici: uno in via Cesare Battisti 12 a Torre de' Passeri che eroga il servizio il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì dalle 15.30 alle 18, e l'altro in via Caduto sul lavoro a Bussi del Tirino aperto il martedì dalle 15.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Questi i suoi recapiti: telefono 329 3251716, mail nozzi.ped@gmail.com).

Hanno invece cessato l'attività convenzionata il 1 ottobre il dottor Vincenzo Pardi, medico di medicina generale per l’ambito territoriale di Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Picciano, Brittoli, Civitella Casanova, Vicoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino, Collecorvino, cesserà l’attività convenzionata; la dottoressa Bayissie Letta Erege, medico di medicina generale per l'ambito territoriale di Pescara.

La Asl invita gli assistiti dei suddetti medici di medicina generale, alla data della cessazione del rapporto di convenzione, a sceglierne un nuovo operante nell’ambito dell’Azienda, anche al di fuori del proprio ambito territoriale legato alla residenza o domicilio, previa accettazione da parte del medico interessato Per la scelta è possibile utilizzare il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo sanità online". In alternativa è possibile recarsi presso un Ufficio Scelta e Revoca del CERS (ex Distretto Sanitario) della ASL di Pescara.

Tutte le informazioni per la scelta e revoca del medico, comprese le òinee guida emanate dalla Regione Abruzzo, sono riportate sul sito aziendale.