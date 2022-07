La Asl di Pescara attiva il servizio estivo di guardia odontoiatrica: orari e dettagli

Al via il servizio estivo della Asl di Pescara per la "Guardia odontoiatrica", che fornirà quindi prestazioni ambulatoriali di tipo dentistico per i cittadini e turisti che necessitano di urgenze non procrastinabili. Il servizio è attivo a partire da oggi 30 luglio fino al prossimo 4 settembre con i seguenti orari: 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00.

Per accedere occorre comporre il 118 chiedendo il servizio specifico. Il costo delle prestazioni erogate e fissato in base ad uno specifico tariffario che può essere richiesto al momento dell'intervento.