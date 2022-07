Chiusure e nuovi orari per i servizi della Asl: ecco il calendario previsto per il mese di agosto

Comunicati dalla Asl di Pescara gli aggiornamenti in merito alle chiusure dei diversi servizi previste per il mese di agosto. Se come già annunciato lo sportello del servizio uos disabilità e supporto protesico sarà chiuso tutti i pomeriggi del mese di agosto e le intere giornate di venerdì 12 e martedì 16 agosto, rimarrà chiusa dal 8 al 20 agosto (con riapertura lunedì 22) la segreteria Commissioni invalidità civile dell'unità operativa complessa (uoc) medicina legale così come, con le stesse date e modalità di apertura, la segreteria Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza dell'uoc medicina legale.

L'unità operativa semplice dipartimentale uosd Farmacia territoriale sarà invece chiusa venerdì 12 e martedì 16 agosto. L'ufficio relazioni con il pubblico (Urp) non aprirà invece sol il 16 agosto.

Cambia invece l'orario per l'unità operativa complessa di Neuropsichiatria infantile che sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.