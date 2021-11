La Asl attiva il centro tamponi dello stadio Adriatico Cornacchia anche per le scuole

A partire dal 17 novembre e per tutti i giorni feriali dal lunedì al venerì, il centro tamponi allestito ormai da tempo nello stadio "Adriatico Cornacchia" di Pescara sarà aperto anche di mattina. La decisione è stata presa per effettuare anche i tamponi per le scuole dalle 10 alle 13. Durante questa fascia oraria, verranno esclusivamente eseguito tamponi per il mondo scolastico, mentre nelle ore pomeridiane proseguono, come già programmato da tempo, i tamponi per altre necessità dei cittadini.

Con il nuovo aumento dei contagi, hanno ribadito sia la Asl che il Comune, è fondamentale riuscire a intercettare rapidamente gli eventuali positivi fra alunni, studenti, docenti e personale scolastico al fine di scongiurare la diffusione del virus con conseguente ritorno alla didattica a distanza per le classi e gli istituti interessati.