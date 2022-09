La Asl replica a Blasioli sulla questione della Tac a ritmo ridotto: "Riorganizzata la gestione degli esami"

La Asl di Pescara, con la direzione generale, ha voluto fare alcune precisazioni in merito alla segnalazione del 30 agosto scorso da parte del consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico, riguardante la tac di ultima generazione presente nell'ospedale Covid, e che sarebbe utilizzata solo al 20%.

"La Tac in questione è stata inizialmente al totale servizio del Covid Hospital, da alcuni mesi a questa parte, a seguito dell’ordinanza regionale che ha disposto il dislocamento dei positivi covid anche in altre aree

dedicate, individuate all’interno dei reparti del corpo centrale del Presidio Ospedaliero, ha reso più conveniente l’utilizzo, in caso di necessità, della Radiologia “centrale”."

Questa diversa organizzazione ha liberato/reso disponibili posti in agenda della Tac ubicata al Palazzo Rosso (ex Ivap) che si stanno utilizzando anche per i pazienti esterni. Tale utilizzo era stato previsto per settembre dal direttore della Radiologia Vincenzo Di Egidio, già da fine luglio. Si ritiene di sottolineare infine che i tempi di attesa per le Tac sono garantiti nei termini di legge e che al momento dunque l’offerta delle prestazioni Tac risulta adeguata alla domanda."