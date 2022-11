La Asl pubblica il bando per individuare componenti per le commissioni d'invalidità

Pubblicato dalla Asl di Pescara il bando relativo all'individuazione dei componenti delle commissioni d'invalità civile. Il bando scadrà il prossimo primo dicembre, e si tratta di un bando interno al quale potranno rispondere tutti coloro che intendono diventare membri delle commissioni che valutano le richieste di invalidità pervenute alla Asl, e che fanno parte delle seguenti categorie sanitarie: medico specialista in medicina legale; medico specialista in medicina del lavoro; medico specialista oculista, otorinolaringoiatra, neuropsichiatra infantile, pediatra; medici in possesso di altra specializzazione; assistenti sociali; segretario di commissione.

I candidati interessati all'inserimento nell'elenco del bando, dovranno presentare domanda di partecipazione unitamente ad un curriculum, datato firmato e autocertificato, e ad una copia del proprio documento di identità in corso di validità. La questione delle commissioni d'invalidità era stata al centro, nei giorni scorsi, di un intervento del consigliere regionale Antonio Blasioli che aveva denunciato gli enormi ritardi nella convocazione dei soggetti richiedenti le invalidità da parte delle commissioni. La lista d'attesa è di circa novemila persone con tempi d'attesa che superano i due anni. Il consigliere aveva effettuato una visita ispettiva nell'Uoc di medicina legale dell'ospedale, criticando anche le modalità di lavoro delle commissioni che avrebbero troppia autonomia nella frequenza di convocazione delle sedute, e che spesso non lavorerebbero con la stessa efficacia.

Il bando è disponibile al seguente indirizzo https://www.asl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=947&fbclid=IwAR13FJ1gGff1HzQho9DC424e8RIRmUQsoWOKZ363JMfAsD_Unaq5QnnrbpU