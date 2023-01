Pubblicati dalla Asl i bandi di concorso per dirigenti medici in diverse Uoc (Unità operative complesse) dell'ospedale di Pescara

Nuove assunzioni, a tempo determinato, nella Asl di Pescara. L'azienda sanitaria, infatti, ha pubblicato i bandi di concorso pubblici per reculatre 6 nuovi dirigenti medici. I bandi scadranno tutti il 19 gennaio fatta eccezione per quello relativo al dirigente medico per Nefrologia, che scadrà il 16 gennaio. I professionisti dovranno fare riferimento alle seguenti Uoc (Unità operative compesse): Farmacia ospedaliera, Geriatria, Medicina Nucleare, Nefrologia, Neonatologia e Malattie Infettive.

Per tutte le informazioni e per scaricare la modulistica necessaria per la partecipazione ai bandi di concorso, è disponibile il link: https://www.asl.pe.it/BandiConcorsi.jsp. Sempre la Asl di Pescara, qualche giorno fa aveva avviato anche le procedure relative al reclutamento a tempo determinato, per la durata di 6 mesi, di 26 infermieri e 12 operatori sociosanitari. In questo caso, la scadenza è fissata per il 13 gennaio.