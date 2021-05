Dalla Asl altre 1200 dosi Pfizer per i soggetti fragili della provincia di Pescara: date e dettagli

Quattro le giornate di somministrazione previste dalla Asl di Pescara per le persone fragili che non hanno ancora ricevuto la prima dose

Si amplia ulteriormente il calendario di nuove vaccinazioni anti Covid in provincia di Pescara. La Asl, infatti, ha fatto sapere che sono a disposizione altre 1200 dosi di vaccino Pfizer, destinate a soggetti fragili del territorio provinciale.

Le giornate in cui si effettueranno le inoculazioni sono giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 maggio (pomeriggio). Ovviamente le dosi sono riservate a coloro che fanno parte di quella categoria e che non hanno ancora ricevuto la prima somministrazione.

Per accedere alle vaccinazioni, occorre aver effettuato la manifestazione d'interesse nella sezione fragili del portale della Regione Abruzzo: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/portaleservizisanitari/d

ettaglio/dettagliovaccinisolofragili

Ricordiamo che nei prossimi giorni ci saranno altri open day dedicati agli over 60 in programma al Palafiere in via Tirino a Pescara. In questo caso le dosi a disposizione sono del vaccino Astrazeneca.