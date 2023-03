L'annuncio della Asl per il 118 di Penne: "Nessun pensionamento nel 2023 ma in arrivo un medico in più"

Nessun pensionamento di due medici nel 2023 per il 118 dell'ospedale di Penne ma al contrario l'arrivo di un nuovo professionista che andrà a incrementare l'organico.

Questa la rassicurazione che arriva dalla Asl di Pescara.

«Non sono previsti pensionamenti di medici del 118 nel corso dell’anno 2023, nella sede di Penne», fa sapere l'azienda sanitaria locale in una nota, «altresì si vuole rassicurare in merito al potenziamento dell’organico attuale, in quanto è stato confermato l’ingresso di un medico, destinato alla sede 118 di Penne, sin dal prossimo primo aprile, oltre a una ulteriore unità che dalla stessa data prenderà servizio nella sede di Scafa. Il prossimo 27 marzo saranno inoltre definite le procedure per l’attribuzione degli incarichi avviate nel 2022, con previsione di ingresso a breve termine di una terza unità medica».

Inoltre dalla Asl fanno sapere anche che «nel contempo la programmazione aziendale dei nuovi fabbisogni prevede l’inserimento di dieci unità mediche convenzionate per le necessità dell’intera Asl Pescara, al fine di consentire un proficuo potenziamento dei servizi di emergenza territoriale 118, anche in vista dei pensionamenti previsti nelle annualità future. Nello stesso senso si dirigono le politiche aziendali di urgente avvio delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, da destinare anche al pronto soccorso di Penne, fortemente sostenute dal direttore generale Vincenzo Ciamponi, in consonanza con le direttive regionali e con le indicazioni della V Commissione Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Abruzzo, presieduta da Leonardo D’Addazio, compatibilmente con le risorse di personale medico disponibile su tutto il territorio nazionale».