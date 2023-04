Asilo in via Santina Campana, avanti con le procedure di affidamento dei lavori: parte l'invito alle ditte per partecipare al bando

Avanti con la realizzazione dell'asilo in via Santina Campana: il settore gare e contratti ha approvato con apposita determina la lettera di invito alle ditte che vorranno partecipare al bando per ottenere l'appalto.

Il documento è stato pubblicato sull'albo pretorio e costituisce di fatto il via libera alla realizzazione del nuovo plesso scolastico nell'area degli orti urbani su cui tante sono state le polemiche sollevatisi a cominciare da quelle dei residenti che però, nonostante le tante rimostranze, azioni legali fino ad oggi non ne hanno mai promosse.

L'amministrazione da parte sua per voce del vicesindaco Gianni Santilli ha sempre ribadito che lì l'asilo sarebbe stato costruito con gli orti che a loro volta saranno oggetto di un nuovo bando per il trasferimento in via della Bonifica. Se almeno dieci aziende avanzeranno le loro offerte entro 21 giorni dall'invio della richiesta, si procederà dunque con il bando e l'affidamento rispettando così pienamente i tempi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza con i cui fondi sarà realizzato questo asilo nido così come gli altri decisi eccetto che, almeno per ora, quello di via della Fornace Bizzarri dove la battaglia prosegue nelle aule giudiziarie.

L'importo complessivo dell'appalto per il nido di via Santina Campana è di un milione 276mila 191 euro e secondo quanto si legge nel documento saranno cento gli operatori economici che riceveranno l'invito a partecipare al bando, con la selezione che sarà effettuata dal servizio procedure negoziate di gara a procedura negoziata che sarà espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Comune di Pescara "Appalti&Contratti e-procurement".

Ad ottenere l'appalto, si legge nella lettera di invito, sarà quindi l'offerta più vantaggiosa ad aggiudicarsi l'affidamento e nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio con l'aggiudicazione che ci sarà anche qualora di offerta valida se ne dovesse registrare solo una, purché ritenuta congrua e conveniente Per quanto riguarda l'offerta questa è composta da tre buste telematiche: quella della documentazione amministrativa, quella dell'offerta tecnica (80 punti) e quella dell'offerta economica (20 punti). Tra gli elementi di valutazione anche quello riguardante le soluzioni tecniche e tecnologiche che consentiranno di avere il miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato, così come quelle per il miglioramento del benessere acustico degli ambienti o, ancora, migliorative degli aspetti di integrazione paesaggistica e ambientale con particolare riferimento alle aree di accesso e di parcheggio.

La gara, si legge ancora nella lettera di invito, "sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. A parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà a favore al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica".

Secondo quanto previsto i lavori per il nuovo asilo di via Santina Campana dal momento della sottoscrizione dell'affidamento, dovranno essere completati entri 360 giorni "naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di consegna lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole".

Insomma se ricorsi come fin qui accaduto non ce ne saranno il quartiere dei Colli il nuovo plesso scolastico lo avrà probabilmente prima dell'estate 2024.