In via Santina Campana un asilo nido ecosostenibile con un "tetto-giardino" e ampi spazi verdi per i bambini

Una superficie di 643 metri quadrati totalmente accessibile, a consumo quasi zero e pensato nell'ottica della nuova didattica che ai bambini deve garantire spazi di vivibilità sia all'interno che l'esterno della struttura.

L'asilo di via Santina Campana (zona Colli) è stato uno di quelli contestati dai residenti. Contestazioni che sono state sollevate non nei confronti del progetto, ma in riferimento al luogo scelto per realizzarlo e cioè gli spazi dove oggi ci sono gli orti urbani che saranno spostati in via della Bonifica. A differenza di quanto avvenuto in via della Fornace Bizzarri però nessuna azione legale è stata promossa per cui il progetto è passato al vaglio della giunta comunale nei tempi previsti e l'affidamento dei lavori per la sua costruzione è ormai prossimo. Iter arrivato alla fine ormai anche per gli altri tre plessi e cioè, oltre a quello di via della Fornace Bizzarri su cui pende l'ultimo giudizio del consiglio di Stato con l'udienza di merito fissata per il 20 luglio, quello di via Lago Isoletta e quello di via Rubicone.

Due blocchi connessi per dare il massimo comfort a bambini ed educatori

Tutti i nuovi asili sono finanziati da fondi pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) e quello di via Santina Campana non fa eccezione. Per costruirlo saranno investiti complessivamente un milione 581mila 386,40 euro. La struttura sarà su un piano e realizzata con materiali ecocompatibili. Due i blocchi che saranno costruiti: uno dedicato ai servizi e l'altro all'istruzione. Non mancherà il verde: uno spazio ampio e recintato caratterizzato dalla realizzazione di pavimentazioni antitrauma al fine di evitare che i piccoli possano farsi male giocando.

Sessanta i bambini che saranno ospitati nelle quattro sezioni previste con il blocco istruzione che avrà quindi le aule, le aree gioco, il dormitorio e i servizi igienici. L'altro blocco sarà come detto, dedicati ai servizi ed ospiterà oltre ad uno spazio per gli educatori con servizi igenici e spogliatoi, anche il locale lavanderia e magazzino e la cucina e sarà connesso al primo proprio per assicurare continuità, accessibilità e sicurezza.

Consumo "quasi" zero anche grazie al tetto-giardino

L'asilo sarà alimentato da un impianto fotovoltaico praticamente ad impatto zero e avrà il riscaldamento a pavimento così da rendere gli ambienti sempre confortevoli. Non solo. Il tetto sarà un “tetto-giardino” proprio per limitare al minimo il consumo di energia. L'obiettivo è quello di realizzare una struttura, si legge nella sintesi della relazione del progetto, una struttura che possa nel tempo richiedere la minor manutenzione possibile senza però perdere gli alti livelli di performance.

Insomma come tutti gli altri asili anche quello di via Santina Campana sarà innovativo, accessibile, colorato e modulare per rispondere alle esigenze di un nuovo modo di concepire l'istruzione che sia punta sempre più sulla condivisione e la socializzazione.