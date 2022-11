Asili contestati, "impraticabili" le alternative proposte e Santilli annuncia: "Un giardino pensile in via della Fornace Bizzarri"

Nessuna delle soluzioni proposte è praticabile: i nuovi asili sorgeranno in via della Fornace Bizzarri e in via Santina Campana. Lo torna a ribadire il vicesindaco Gianni Santilli che a IlPescara spiega il perché dell'impossibilità annunciando il progetto innovativo che si vuole portare avanti nell'area di via della Fornace, assicurando che si cercherà di toccare il meno possibile il verde esistente e sottolineando che gli orti urbani di via Santina Campana saranno ricollocati con altri che saranno concessi attraverso un bando su un'altra strada cittadina: via della Bonifica.

Questo in sintesi quanto riferisce il vicesindaco che entrando nello specifico, ai residenti risponde che l'utilizzo della struttura che sarà realizzata in via Socrate e inizialmente destinata proprio ad ospitare un asilo come gli stessi cittadini hanno riferito vedendo il cartello ancora lì apposto, sarà destinata ad ospitare attività di social housing. Una decisione già presa da tempo, fa sapere, per cui quel cartello sebbene ancora apposto ormai non risponderebbe più a quanto sarà realizzato.

Per quanto riguarda parte dello spazio destinato alla chiesa evangelica torna a dire, non c'è possibilità di riavere indietro il terreno dato in comodato d'uso per 30 anni per 120 mila euro l'anno perché la stessa non si è resa disponibile alla cessione: “con il sindaco abbiamo provato in tutti i modi – afferma Santilli -, ma non si è giunti a nessuna conclusione anche perché in quell'area ci hanno riferito, realizzeranno una casa della comunità”.

C'è poi la proposta avanzata dal Movimento 5 stelle che con un atto notarile per ridefinire l'accordo di programma in essere dal 2001 con Cocea in riferimento all'area adiacente proprio quella data in comodato d'uso alla chiesa evangelica e su cui si prevede la costruzione di strutture destinate all'istruzione. Un atto con cui si chiede di ritornarne nel pieno posseeo, ma anche questa proposta sarebbe impraticabile dice ancora Santilli, perché “c'è un contenzioso con la cooperativa”.

Infine dalla portavoce del comitato spontaneo nato in difesa del parco di via della Fornace Bizzarri era arrivata anche la richiesta di utilizzare i plessi già esistenti dato che, aveva detto, “abbastanza grandi da ospitare gli studenti di altre scuole dove sono in corso i lavori di riqualificazione”. Così non è ribatte il vicesindaco. “Abbiamo fatto i salti mortali per garantire a tutti una allocazione. Abbiamo studenti di alcune scuole sparsi in più sedi: tutti hanno diritto ad avere la loro per poter portare avanti tutte le attività scolastiche”.

Il vincolo principale per la costruzione dei nuovi asili verrebbe dunque dal ministero che “chiede esplicitamente – chiarisce – che vengano fatti in terreni di proprietà del Comune”. Dunque non si torna indietro, ma questo non vuol dire “che non abbiamo cura del verde, anzi nei nostri obiettivi c'è sempre stato quello di accrescerlo”, chiosa Santilli replicando all'accusa mossagli in occasione della manifestazione dei residenti di via della Fornace Bizzarri che, anche in riferimento ad altri progetti a cominciare dall'altro asilo che dovrà sorgere in via Santina Campana, ha parlato di una nuova “ondata di cementificazione”.

Nel precisare che proprio dieci giorni fa c'è stato un incontro con i residenti di via della Fornace, il vicesindaco annuncia anche il progetto cui si sta lavorando per garantire sempre lì dove ora c'è il parco e sorgerà l'asilo, il verde: un giardino pensile. “Cercheremo di salvaguardare tutto il verde possibile e se il progetto cui stiamo lavorando con l'ingegner Rossi dovesse realizzarsi il parco ci sarà e sarà ancora al suo posto. In alternativa individueremo certamente un'are vicina”, assicura sebbene certamente non potranno essere quelle proposte da cittadini e politica dato che, come spiegato dallo stesso Santilli, una è in comodato d'uso alla chiesa evangelica e l'altra oggetto del contenzioso con Cocea.

L'occasione anche per fare il punto per la questione di via Santina Campana. “Ho personalmente prorogato la presenza degli orti di un anno in attesa del progetto e il confronto con i residenti c'è stato. Come detto a loro gli orti saranno ricollocati in un'area che cercheremo di individuare il più vicino possibile a quella attuale, ma a dimostrazione del fatto che non siamo contro il verde in città – annuncia – l'anno prossimo sarà emanato un bando per farne di nuovi anche su via della Bonifica”.

Questo insomma il quadro dentro cui si muove l'amministrazione e che non subirà modifiche da qui alla realizzazione dei due nuovi asili nido.