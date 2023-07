Asili nido comunali, pubblicate le graduatorie provvisorie: per chi è in lista d'attesa si lavora alle convenzioni con i privati

Pubblicate sul sito istituzionale del Comune le graduatorie provvisorie per l'ammissione negli asili comunali per l'anno educativo 2023-2024. A renderlo noto è l'assessore alla pubblica istruzione e vicesindaco Gianni Santilli. Nell'arco dei prossimi dieci giorni sarà possibile presentare i ricorsi e solo successivamente gli uffici, con apposito provvedimento, provvederanno a redigere la graduatoria definitiva con tre elenchi corrispondenti alle fasce di età, per la copertura dei posti ancora disponibili.

Complessivamente i posti disponibili sono 272 (108 sono riservati ai bambini già frequentanti con diritto di riammissione, per cui la nuova disponibilità è risultata essere di 164 posti). Questa la distribuzione:

Nido d’infanzia “L’Aquilone” – via del Santuario 176 - 40 posti

Nido d’infanzia “Raggio di Sole” – via Colle Marino 125/1 - 40 posti

Nido d’infanzia “Il Bruco” – via Rigopiano 90 - 38 posti

Nido d’infanzia “Il Gabbiano”– via Cecco Angiolieri - 32 posti

Nido d’infanzia “La Conchiglia” – via Vespucci, 2 - 30 posti

Nido d’infanzia “La Mimosa” – via Benedetto Croce, 98 - 32 posti

Nido d’infanzia “Cipì” – via C.A. Dalla Chiesa - 60 posti

“Rispetto all’anno precedente – precisa Santilli - sono stati resi disponibili più posti fino alla concorrenza delle autorizzazioni al funzionamento di ciascun nido. Come uffici preposti abbiamo profuso il massimo impegno per accontentare il maggior numero di bambini e di famiglie, come credo sia chiaro solo a guardare la più amplia platea di minori che per questa stagione potremo accogliere”.

Le nuove domande pervenute e validate dal Comune sono state 366: 312 per bambini residenti a Pescara e 54 per bambini residenti fuori Pescara. A fronte di tali domande, spiega l'ente, sono state predisposte due graduatorie, l’una per i residenti del Comune di Pescara che hanno priorità, l’altra per i residenti fuori Comune che rimangono in lista di attesa, fino ad esaurimento delle graduatorie dei residenti. Questo vuol dire che 130 bambini residenti a Pescara sono stati ammessi provvisoriamente nei nidi e sezioni richiesti, 182 bambini residenti a Pescara e 54 bambini residenti fuori Pescara sono in lista di attesa, come da regolamento comunale.

A disposizione ci sono ancora 34 posti in quanto non scelti dai genitori e che sono così distribuiti negli asili nido:

Nido d’infanzia “Raggio di Sole”, via Colle Marino: sezione medi posti disponibili 4; sezione grandi tempo pieno posti disponibili 6

Nido d’infanzia “ Cipì” , via C.A.Dalla Chiesa: sezione medi posti disponibili 3; sezione grandi tempo ridotto posti disponibili 10

Nido d’infanzia “L’Aquilone”, via del Santuario: sezione medi posti disponibili 2; sezione grandi tempo pieno posti disponibili 7

Nido d’infanzia “La Mimosa”, via B. Croce: sezione medi posti disponibili 2.

A conti fatti spiega ancora nella nota diffusa l'ente, si presume che in lista d'attesa resteranno 148presumibilmente rimarranno in lista di attesa 148 bambini residenti nel Comune di Pescara e 54 bambini residenti fuori Pescara per i quali l’amministrazione, sottolinea Santilli, auspica di poter avviare iniziative per proporre convenzioni ai nidi privati per la presa in carico dei bambini rimasti senza disponibilità.