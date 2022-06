Asili nido comunali, c'è la graduatoria provvisoria: per 82 bambini il posto non c'è, via alle convenzioni con i privati

Approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie per l'ammissione ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2022-2023. I posti sono 272, più dell'anno scorso, le richieste di nuove iscrizioni 267 con 129 domande in lista d'attesa: i posti ancora liberi negli asili nido comunali sono 47, mentre i bambini da collocare nelle strutture private in convenzione sono 82.

Per quanto riguarda le graduatorie rese pubbliche “dal momento della pubblicazione decorrono i dieci giorni utili per presentare eventuali ricorsi. Trascorso tale termine l’ufficio provvederà a redigere le graduatorie definitive con tre elenchi, corrispondenti alle fasce di età, per la copertura dei posti”. Dei 271 posti disponibili, 87 sono riservati agli iscritti dell'anno precedente e 185 ai nuovi bambini. Questa la loro distribuzione provvisoria: 40 al nido d’infanzia L’Aquilone di via del Santuario 176; 40 al Raggio di Sole di via Colle Marino 125/1; 38 a Il Bruco di via Rigopiano 90; 32 a Il Gabbiano di via Cecco Angiolieri; 30 a La Conchiglia di via Vespucci, 2; 32 a La Mimosa di via Benedetto Croce, 98 e, infine, 60 al Cipì di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

In riferimento agli 82 bambini da collocare nelle strutture private, spiega ancora Santilli, “l'amministrazione sta per avviare iniziative di convenzioni ai nidi privati per la presa in carico dei bambini rimasti altrimenti senza disponibilità”. Sistemazione possibile, tiene a precisare “grazie alla recente erogazione dei fondi nazionali del decreto legislativo 65/2017 destinati al Comune di Pescara per l’anno 2021 quale quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia”.

Per quanto riguarda i 47 posti disponibili in quanto non scelti dai genitori questa è la distribuzione prevista: