Aperto l'avviso pubblico per la riammissione agli asili nido comunali

Riaperto l'avviso pubblico per le riammissioni ai nidi d'infanzia comunali di Pescara.

A renderlo noto è l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Gianni Santilli.

Dunque a beneficio di bambini e famiglie, a decorrere dal primo marzo e fino al 31 marzo sarà possibile presentare domanda di riammissione ai nidi d’Infanzia comunali per l’anno scolastico 2023/2024.

I genitori interessati a confermare la frequenza dei bambini già iscritti nel precedente anno educativo nei nidi d’infanzia comunali dovranno compilare il modello appositamente predisposto, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara – e raggiungibile alla Sezione “Avvisi”. Le istanze di riammissione dovranno essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara, al piano terra di Palazzo di città, oppure inviate a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it o ancora, in alternativa, spedite a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Servizio protocollo dematerializzazione e conservazione - piazza Italia 65121 – Pescara (Pe). Si precisa che per domande inviate a mezzo raccomandata A/R farà fede il timbro dell’ufficio postale. Sulle domande inviate a mezzo raccomandata A/R dovrà essere specificato, all’esterno della busta, il seguente oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riammissione presso gli asili nido comunali anno educativo 2023/2024”. Le domande di riammissione non sono soggette alla redazione della graduatoria in quanto l’inserimento è automatico essendo il proseguimento del percorso educativo già avviato. Il vicesindaco Santilli ha colto l’occasione per anticipare e precisare che il bando per le iscrizioni agli asili nido comunali sarà invece pubblicato il 2 maggio 2023.

Gli Uffici comunali sono a disposizione ai seguenti recapiti: ufficio Nidi – Cinzia Maria Pedone: telefono 0854283753 – mail: pedone.cinzia@comune.pescara.it, coordinamento Pedagogico - Marika Di Egidio: telefono 0854283755 – mail: diegidio.marika@comune.pescara.it - Responsabile del servizio - Alessandra Di Zio, telefono 085/4283254 – mail: dizio.alessandra@comune.pescara.it