Asia Domenicone vince la tappa pescarese di Miss Adriatico [FOTO]

È una studentessa universitaria e sogna di laurearsi e di affermarsi nel mondo del lavoro la nuova reginetta della bellezza di Miss Adriatico Asia Domenicone, eletta allo stadio del mare e premiata per l'occasione dall'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese, dalla consigliera comunale Zaira Zamparelli e dalla detentrice del titolo, la modella Francesca Sicignano.

In passerella 24 bellezze italiane e straniere, presentate dall'indossatrice Chiara Di Cintio davanti a un pubblico attento e numeroso. Prima in abito elegante, poi in bikini e infine in body olimpionico. le concorrenti hanno sfilato con le coreografie di Roberta Mezzanotte e sulle musiche di Marco Corneli. Le miss sono state fotografate da Mario Contini e acconciate dalle stiliste dello staff Excelsior di Pescara, con le riprese di Leo Di Blasio e Adelmo Marroncelli.

Alla fine altre fasce sono andate a Alisia Strugaru e Valentina Di Luca Miss Acqua & Sapone, Giulia Vinni Miss intimo Unigross, Shara De Petra Miss caffè Mokambo, Siria Chiavarini Miss Spiedì arrosticini, Robmariel Belen Miss vini Lampato, Agnese Ruggero Miss pastificio Rustichella d'Abruzzo, Ilaria Di Lena Miss Asea gabbioni preassemblati Pianella, Giada Parlapiano Miss Ama Fitness club, Jasmin Mokrim Miss Gianluca Mito parrucchieri e Sara Rosati Miss autoscuola Quadrifoglio.

Tra i passaggi dalla giuria si sono fatti apprezzare gli allievi delle scuole di danza Western Family e del Club Caribe con la cantante ucraina Olena Bielousova e del Festival della Melodia Genny Cusopoli, Maurizio Tocco e Scodi. "Sempre in meglio con la 47esima edizione di un concorso che fa parte della storia artistica pescarese - ha detto l'assessore al turismo Alfredo Cremonese - Miss Adriatico è di casa a Pescara ed ogni anno riesce a regalare emozioni a non finire. Le 24 partecipanti sono state tutte all'altezza della situazione con degli ospiti che hanno reso molto interessante una serata davvero unica".