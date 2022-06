Ascensore rotto nella stazione di Porta Nuova: bimba disabile portata in braccio con la carrozzina sulle scale

Ancora problemi con gli ascensori fuori uso nelle stazioni pescaresi e abruzzesi. A dirlo il presidente dell'associazione "Carrozzine Determinate" Claudio Ferrante che interviene dopo la segnalazione ricevuta dai genitori di una bambina con disabilità di Scafa che per raggiungere l’istituto Don Orione per la consueta fisioterapia utilizza il treno. Dai primi di maggio l’ascensore che porta al secondo e terzo binario della stazione di Pescara Porta Nuova è rotto. La bambina con la sua carrozzina deve essere presa in braccio correndo gravissimo rischio di cadere per le scale.

L'associazione ha immediatamente inoltrato la segnalazione al Rfi che ha promesso la riparazione in tempi brevi anche se ad oggi nulla sarebbe accaduto dichiara Ferrante, aggiungendo che una situazione simile è stata registrata a Montesilvano lo scorso 8 giugno e a Silvi il 22 aprile un altro ragazzo con disabilità con la sua carrozzina è stato trasportato su e giù per le scale perché la stazione è priva di ascensore. Ferrante ha dichiarato:

"La situazione del trasporto ferroviario per le persone con disabilità è disastrosa. Le rotture tecniche degli ascensori si protraggono vergognosamente per mesi e mesi senza che nessuno se ne prenda cura. Solo la situazione di riparazione dell’ascensore della stazione di Montesilvano è stata risolta dopo l’intervento dell’associazione Carrozzine Determinate e la minaccia di azioni legali.

Ma ora basta, queste gravissime discriminazioni alla Libertà di circolazione delle persone con disabilità devono cessare, l’ascensore di Pescara Porta Nuova che consente alla piccola Alice (nome di fantasia) di frequentare

le sedute di fisioterapia deve essere ripristinato immediatamente. Rfi chieda scusa e faccia ripartire con urgenza gli ascensori della vergogna!"

L'associazione si appella ora alla sensibilità dell'assessore comunale Nicoletta Di Nisio e un intervento al sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntiis.