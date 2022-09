Un successo il progetto "Arts" che ha coinvolto sei comuni del Pescarese fra arte e impegno sociale

Un successo il progetto "Arts" che per un anno ha visto la realizzazione di laboratori ed eventi dedicati ai più piccoli coinvolgendo sei comuni del Pescarese ovvero Rosciano, Brittoli, Catignano, Civitaquana, Carpineto della Nora e Montebello di Bertona. I risultati dell'iniziativa, che ha vinto il bando 2021 per il terzo settore Regione Abruzzo, arriva a conclusione con la conferenza - evento che si terrà sabato 17 settembre dalle 16 a Catignano, nell'auditorium comunale.

"A come arte, R come relazioni per riscoprire la bellezza di condividere esperienze, conoscenze ed emozioni, T come territori per tenere vive le tradizioni, S come solidarietà sono i punti cardine dell'iniziativa proposta dall'associazione Asc Arte suoni colori. I professionisti e i volontari che hanno animato i laboratori racconteranno la loro esperienza, accompagnati dalla proiezione di video che documentano i momenti salienti di un anno di attività e dalle performance artistiche dell'attore Marcello Sacerdote e del musicoterapeuta Rogerio Celestino.

A moderare l'incontro sarà Fiorella Paone, docente e pedagogista; accanto a lei la project manager Maria Rita Amato, l'antropologa e docente dell'Università 'd'Annunzio' Thea Rossi. Stefania Silvidii presidente dell'associazione ha dichiarato:

"Il successo del progetto Arts.è l'ennesima conferma del ruolo essenziale che l'arte e la cultura rivestono nella formazione psicologica e personale dei più piccoli, nella vita degli adulti e nello sviluppo della coesione nella società. Nonostante il periodo, istituzioni e abitanti di ogni età dei sei paesi che abbiamo coinvolto hanno accolto con gioia le nostre proposte: è proprio questo che ci spinge ogni anno a proseguire con entusiasmo nel nostro impegno, aggiungendo nuovi incontri laboratoriali su richiesta degli stessi partecipanti. Nel tempo con questi paesi si è creato un rapporto di fiducia basato sulla possibilità di ritrovarsi, tra partecipanti e volontari, all'insegna dell'arte e della sperimentazione creativa".