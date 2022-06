Gli artisti del circo portano gioia e sorrisi in ospedale [FOTO]

Gli artisti del Circo Togni si sono esibiti nell'aula magna dell'ospedale di Pescara. Spettatori d'eccezione sono stati i piccoli pazienti del reparto pediatria che hanno assistito ad una performance esemplare di clownterapia. L'evento si è svolto in collaborazione con il Comune di Pescara, assessorato alla disabilità di cui è responsabile Nicoletta Di Nisio. Vinicio Togni, direttore artistico del circo, insieme all’assessore Di Nisio ha accompagnato acrobati, illusionisti e clown presso il nosocomio pescarese.

“Abbiamo immediatamente aderito all’iniziativa dell’assessorato – ha affermato Vinicio Togni – perché, fa parte della nostra missione sociale portare gioia ed allegria ai bambini che in questo momento sono in ospedale. Sono iniziative che ci riempiono il cuore di gioia”. Altre iniziative sono in programma nei prossimi giorni quando, d’intesa con il Comune di Pescara, le famiglie più disagiate e le persone diversamente abili saranno ospiti del circo.