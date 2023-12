Con "Arte in barricaia" la cultura entra in cantina: ecco il progetto di un'azienda vitivinicola di Spoltore

Viene da un'azienda vitivinicola che ha sede a Santa Teresa di Spoltore, la Mastrangelo Tenimenti del Grifone, il progetto "Arte in barricaia", che prevede una serie di appuntamenti culturali all'insegna della musica, della convivialità e della pittura. L'iniziativa, presentata ieri, vedrà a breve una serata in cui saranno protagonisti due pianoforti, tra jazz e classica, ma già lo scorso 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween, è andata in scena un'estemporanea in cui l’artista sarda Sara Quida, da anni trapiantata in Abruzzo, ha disegnato quella che ora è diventata l'etichetta del Montepulciano d’Abruzzo Doc Angelo Rosso, un nuovo “vestito” in edizione limitata. Un’opera pittorica creata proprio nella barricaia, diventata oggetto di collezione destinato a chi ricerca il dettaglio.

Arte in barricaia, che avrà un tema diverso ogni anno e si svolgerà in concomitanza con altri eventi in fase di progettazione, non è solo un modo per valorizzare il vino ma consente di dimostrare la versatilità del comparto vitivinicolo capace di coinvolgere tanti ambiti. A testimonianza dell’importanza di creare rete, oltre alla stampa di settore qualificata, l’evento ha potuto contare con la presenza di Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco; Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo; Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo; Pascal Tinari 1 stella Michelin Villa Maiella; Giovanna De Vincentis, consigliera nazionale di Lady Chef; Marcello Natarelli, Tour Operator Majellando e i referenti di tutte le associazioni di sommelier operanti sul territorio.

Per il titolare dell’azienda – Filiberto Mastrangelo, medico di professione – la barricaia di 200 mq con capacità di stoccaggio di 8 hl, non è solo uno spazio destinato all’affinamento dei vini più pregiati, bensì un ambiente multifunzionale in cui l’arte e altre espressioni creative amplificano il potenziale del mondo enoico. Da cui la scelta di aprirla agli appassionati per eventi particolari. L’iniziativa di esordio è stata una miniverticale di Angelo Rosso Montepulciano Abruzzo Doc dedicata ai membri dello Star club, il fidelizzato wine club. Occasione in cui l’artista Sara Quida, sarda trapiantata a Vasto, nel corso di una live performance diede vita al quadro poi diventato etichetta. L’opera incorpora schizzi di Angelo Rosso e appartiene alla serie pittorica “Graffi d’amore”.

L’azienda Mastrangelo rappresenta una lunga vocazione di famiglia tramutata in nuove idee; le origini rimandano a un casato regale spagnolo del 1300. Rinasce nel 2000 dalla grande passione di Filiberto che, visibilmente commosso durante la conferenza stampa, ha ripercorso l’evoluzione dell’azienda nel tempo, grazie alla tenacia e il sacrificio condivisi con sua moglie Martina Danelli, delegata regionale per l’Abruzzo dell’associazione nazionale Le Donne del Vino.

Oggi Mastrangelo Tenimenti del Grifone comprende 12 ettari di vigneti e uliveti, patrimonio di famiglia, situati sulle vocate colline abruzzesi nelle province di Chieti e Pescara, che permettono di avere le migliori condizioni per favorire una viticoltura e olivicoltura di eccellenza, in grado di valorizzare i prodotti tipici del territorio. I cultivar spaziano dai varietali Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo, insieme a vitigni internazionali; fino alle olive Leccino, Gentile, Nebbio e Taggiasca. La vendemmia e la raccolta delle olive vengono effettuate manualmente per preservare ed esaltare la materia prima.