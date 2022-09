Per la prima volta l'Arta riceve dall'Oiv il massimo della valutazione: raggiunti tutti gli obiettivi nel 2021

L'Arta Abruzzo, per la prima volta nella storia dell'agenzia, ottiene dall'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) la massima valutazione avendo raggiunto tutti gli obiettivi del 2021. Approvata infatti la delibera dalla giunta regionale Marsilio che assegna il massimo punteggio pari al 100% come spiega il direttore generale Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio.

L'Oiv, effettuate le opportune verifiche ed analisi, ha ritenuto coerenti le relazioni sulla qualità della prestazione redatta dalla direzione generale dell’ente rispetto a quanto previsto dal ciclo di programmazione, monitoraggio e valutazione adottato, procedendo, pertanto, alla loro validazione ai sensi della normativa con il punteggio massimo attribuibile.

"È la prima volta nella storia dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente che un direttore generale ottiene il massimo della valutazione possibile centrando gli obiettivi prefissati per l’anno 2021. L’Organismo indipendente di valutazione, nominato in ogni amministrazione pubblica, ha diversi compiti, in particolare monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, supporta l’Amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale."