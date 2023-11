Anche l'Arta protagonista del convegno a Rimini sul trattamento e la gestione sostenibile dei rifiuti

Anche il direttore dell'Arta Abruzzo Maurizio Dionisio è intervenuto nel congegno Ipra organizzato dal Sistema nazionale di protezione ambientale, che si è tenuto a Rimini, dal titolo “La cessazione della qualifica di rifiuti e le altre attività di vigilanza in materia di rifiuti” dove erano presenti tutte le agenzie ambientali pubbliche italiane.

La conferenza si è svolta nell’ambito della Fiera “Ecomondo”, evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Il direttore ha spiegato:

“È stato un momento di confronto di alto livello alla presenza di professionalità di spicco nel mondo della tutela ambientale, per fare il punto sulle attività finora condotte in materia di rifiuti, illustrare i risultati delle attività di vigilanza effettuate e vagliare eventuali soluzioni innovative alle criticità rilevate. Oltre a effettuare controlli e applicare sanzioni in caso di violazioni ambientali - continua Dionisio - le agenzie ambientali devono agire in un’ottica di sistema, d’intesa con istituzioni e aziende private per evitare, in primo luogo, che tali violazioni si verifichino. Al culmine di un’epoca segnata dall’inasprimento delle sanzioni e dalle restrizioni normative imposte a tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti l'articolo 184 ter del decreto legislativo 152/2006, che affida al Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa) specifici compiti di controllo sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ha acquisito un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle regole ambientali e nell'assicurare che le attività legate ai rifiuti siano gestite in modo responsabile e in linea con le leggi vigenti”.