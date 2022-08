La conferma dell'Arta dopo le ultime analisi: "Nessuna presenza di idrocarburi, il mare è completamente balneabile"

Buone notizie dall'Arta in merito agli sversamenti di idrocarburi avvenuti il 20 agosto scorso. Le analisi condotte sulle acque di mare vicine alla foce del fiume Pescara lo scorso 22 agosto, hanno evidenziato l'assenza di tracce di idrocarburi escludendo, dunque, il rischio di contaminazione delle acque di balneazione.

Allarme dunque rientrato, in quanto non vi sono evidenze della presenza ancora della miscela di gasolio e frazioni di idrocarburi più pesanti (oli combustibili o bitumi) che nei giorni scorsi è stata sversata nel fiume. Nel punto di campionamento della zona di via Leopardi il valore di idrocarburi pesanti è inferiore ai 50 microgrammi/litro. Stessa concentrazione rilevata nel punto di campionamento che ricade a 100 metri in direzione sud del molo del porto turistico, dove il dato relativo alla presenza di idrocarburi non desta preoccupazione, attestandosi anch’esso al di sotto dello stesso valore. Il direttore generale Arta Maurizio Dionisio:

“Dalle analisi eseguite da Arta è stato rilevato un esito favorevole per i parametri chimici, con valori che fugano ogni dubbio circa la salubrità dell’acqua del nostro mare. Possiamo dunque affermare che l’allarme è rientrato confermando un quadro positivo per quanto concerne la balneabilità lungo tutto il tratto di costa interessato”. Infine, le analisi condotte dalla capitaneria di porto il 20 agosto nelle acque del fiume hanno confermato gli esiti delle prime analisi dei tecnici Arta. In particolare, è stata rilevata la presenza di solventi organici aromatici e idrocarburi.