Gli arrosticini di Roberta Capua finiscono anche su Propaganda Live [FOTO-VIDEO]

Gli arrosticini "incriminati" di Roberta Capua finiscono anche su Propaganda Live, per la precisione nella puntata andata in onda ieri sera su La7.

Quando è arrivato il momento della Social Top Ten, riprendendo la celebre pagina Facebook 'Abbruzzo di Morris', il conduttore Diego Bianchi ha infatti parlato della recente querelle tra la nostra regione e la conduttrice napoletana, con quest'ultima che è stata fortemente criticata dagli abruzzesi per aver proposto una rilettura culinaria dei "rostelli" che in molti hanno ritenuto discutibile.

La Capua, nello specifico, aveva preparato gli arrosticini in padella con burro e salvia, rispondendo poi sui social in maniera un po' piccata a chi le aveva contestato questa ricetta "creativa".

Per Abbruzzo di Morris, dopo la contesa con l'Islanda per l'ex giocatore del Pescara Bjarnason e la gara a chi mangia più arrosticini a Como, si tratta della terza apparizione a Propaganda Live, tanto che gli stessi amministratori della pagina scherzano: "Ormai siamo più utili di Makkox a questo meraviglioso programma". Però, aggiungono, "la prossima volta ci finiamo per una roba diversa dagli arrosticini".