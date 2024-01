Gli arrosticini conquistano Ibiza e The Little Big Italy grazie al pescarese Gianluca Andrenacci

Ha lasciato la sua terra d’origine e ha scoperto che proprio dalle sue origini poteva trarne beneficio e inventare un lavoro. Gianluca Andrenacci, trentottenne di Pescara, vive ormai da tempo a Ibiza, splendida isola delle Baleari, dove vende arrosticini agli isolani.

Prima agli amici, poi agli italiani presenti sull’isolotto spagnolo e infine ai ristoratori. Gli arrosticini piacciono, portano un po’ d’Italia in Spagna, sono amati da chi già li conosceva e in breve tempo sono inseriti tra gli aperitivi, le tapas, in alcuni locali ibizenchi, accostati ai vari cocktail di tendenza e calici di vino.

“Sono a Ibiza da 13 anni, ma solo l’estate. Da 5 anni ormai vivo qui tutto l’anno e da 4 mi occupo di rivendere arrosticini” ci racconta.

“In Spagna puoi usufruire di 5 mesi di disoccupazione se hai un’idea o un progetto imprenditoriale fattibile, su cui investire. Ho approfittato di questa possibilità e ho acquistato le prime 20 scatole di arrosticini per rivenderle alla ristorazione. Mi sono detto, se va male, posso sempre mangiarli io con i miei amici”.

L’idea è piaciuta ma inizialmente ha faticato a decollare, a causa della pandemia. Siamo nel 2020, la Spagna apriva e chiudeva le attività in base all’andamento dei casi Covid-19.

“Quando sono arrivati gli arrosticini, la Spagna chiude tutta la ristorazione. Non ce l’avrei fatta. Allora ho messo un annuncio su Facebook: vendesi arrosticini d’Abruzzo. Così è iniziato tutto. Avendo la partita iva, potevo fare le consegne liberamente. E grazie anche a qualche flyer sono arrivati i primi ordini e gli arrosticini sono tutti terminati. L’attività andava bene, poi ha riaperto la ristorazione e ora gli arrosticini a Ibiza li consegno solo io. Quelli che si mangiano qui, nei locali vicino al porto o anche in casa, sono i miei”.

Il successo di Gianluca e dei suoi Arrosticini d’Abruzzo Ibiza è stato celebrato durante la puntata di The Little Big Italy, il programma condotto da Francesco Panella, che ci porta alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero. L’episodio numero 15 della sesta stagione porta la sfida proprio a Ibiza. Nel corso del programma un piccolo spazio è stato dedicato proprio al pescarese Gianluca Andrenacci, “cresciuto in zona stadio”, che ha spiegato come a Ibiza tutti amano i suoi arrosticini abruzzesi.

Qui il link della puntata 15 The Little Big Italy a Ibiza: https://nove.tv/programmi-nove/little-big-italy-dove-vederlo-tv-streaming?fbclid=IwAR1KK0wt3GLsKvvV5tXWb-jVHCMR8V3TMI-BwYfdqLL1zN-GtgB6MhEIug4