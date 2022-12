Arrosticini "più buoni" con la friggitrice ad aria: la ricetta scatena i commenti del popolo social

Non c'è pace per gli arrosticini abruzzesi. Da tempo infatti anche grazie ai social che spesso scovano ricette più o meno improbabili di uno dei simboli dell'enogastromia della nostra regione, vengono proposte "varianti" quanto meno discutibili per la preparazione degli arrosticini. L'ultimo esempio arriva da Facebook, dove sul gruppo "Arrosticini" nelle ultime ore è apparsa l'immagine di una ricetta proposta dalla pagina "Ricette friggitrice aria" che propone, appunto, la cottura degli arrosticini con la friggitrice ad aria.

Negli ultimi anni le friggitrici ad aria sono diventate un vero e proprio fenomeno commerciale, in quanto consentono la cottura tramite frittura utilizzando una quantità minimale di olio e di conseguenza limita l'apporto di grassi e calorie. Subito dopo la pubblicazione sul gruppo dell'immagine della ricetta proposta come "Arrosticini in friggitrice ad aria, il trucco per una carne morbidissima" si sono scatenati gli utenti abruzzesi e non, con centinaia di commenti. Il tono, ovviamente, passa dall'utente ironico "La pecora vi chiede i danni d'immagine e sacrilegio alla rustel al tribunale internazionale" a quello più battagliero "Abbiamo dichiarato guerra per molto meno" passando per chi si dice indignato "Dio, perdonali... perché non sanno ciò che fanno".

In realtà, andando ad approfondire l'argomento sul web, si scopre che sono diversi i siti e i blog che propongono ricette in cui si cucinano gli arrosticini con la friggitrice ad aria, qualcuno addirittura nel presentare la ricetta si sbilancia con "Arrosticini di pecora in friggitrice ad aria: meglio che alla brace!". A gennaio 2021,lo ricordiamo, aveva fatto molto scalpore e scatenato reazioni la ricetta proposta da Roberta Capua a "L'ingrediente perfetto" su La7 dove gli arrosticini venivano cotti in padella con burro e salvia.