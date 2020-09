Il "caso" della sfida lanciata a Como per gli arrosticini finisce anche su Propaganda Live [FOTO - VIDEO]

Non è sfuggita a Diego Bianchi, conduttore del programma di La7 "Propaganda Live" andato in onda ieri sera 25 settembre in prima serata, la simpatica sfida lanciata a Como per stabilire il nuovo record locale per il maggior numero di arrosticini mangiati da una persona e che aveva scatenato le reazioni divertenti ed ironiche del popolo abruzzese dei social.

Il quotidiano online Qui Como, lo ricordiamo, aveva annunciato che in un ristorante della città lombarda era aperta la sfida ed il record attualmente è fissato a 51 arrosticini. Nel giro di pochi minuti l'articolo aveva fatto il giro del web finendo ovviamente agli occhi di migliaia di utenti abruzzesi che con ironia ed ilarità hanno simpaticamente preso in giro gli amici di Como evidenziando come in Abruzzo, per tradizione, i numeri siano decisamente diversi e molto più consistenti quando si tratta di mangiate arrosticini.

Per questo, Bianchi ha ripreso la notizia nella sua speciale classifica settimanale della Social Top Ten, posizionando il "caso" degli arrosticini al terzo posto, e mostrando alcuni commenti particolarmente divertenti arrivati da utenti abruzzesi, fra cui molti del Pescarese.

Il video della notizia sulla sfida degli arrosticini è visibile a questo link: https://www.la7.it/propagandalive/rivedila7/propaganda-live-puntata-del-25092020-26-09-2020-341648 a 2 ore e 43 minuti circa della puntata.