Tutto pronto in città per l'arrivo della tappa del Giro d'Abruzzo di ciclismo

È tutto pronto a Pescara per accogliere l'arrivo della prima tappa del Giro d'Abruzzo, la competizione ciclistica che Rcs ha voluto nella nostra regione.

L'arrivo è previsto intorno alle ore 15.30 in piazza Duca degli Abruzzi, dove si terrà la cerimonia di premiazione.

La gara si può seguire in televisione grazie alla diretta di Rai Sport (canale 58, ore 13.50) e Eurosport (canale Sky 210, ore 13.50, con repliche su Eurosport 2, canale Sky 211).

Per accogliere i corridori la zona nord è chiusa alle auto. Non si transita nelle seguenti strade: piazza Duca degli Abruzzi; via Nazionale Adriatica nord, dal confine con Montesilvano a piazza Duca degli Abruzzi compresa; via Cavour; via Settembrini, via Diaz, via Martiri di Cefalonia, via Gioberti; parcheggio tra via Pasolini e via Castellamare Adriatica (Naiadi).

Per qualsiasi segnalazione e richiesta è aperto il centro operativo comunale (fino alle ore 20), che risponde al numero 0854283400.