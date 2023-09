Coppia di spacciatori arrestata a Fontanelle, Pignoli (Udc): "Primi risultati concreti dopo la commissione sicurezza"

Per il capogruppo comunale dell'Udc Massimiliano Pignoli l'arresto di una coppia a Fontanelle accusata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è un primo risultato “concreto e significativo sul fronte sicurezza dopo lo svolgimento della commissione richiesta dal sottoscritto”.

Una commissione nel corso della quale sono stati i residenti a riferire dei problemi che si vivono nella zona dove, nelle ultime settimane, auto, cassonetti e contatori sono stati dati alle fiamme. Al termine della seduta che non ha fatto mancare la polemica vista l'assenza del sindaco, Pignoli aveva annunciato un rafforzamento dei controlli e, una volta espletato il bando per le nuove assunzioni nella polizia locale, più agenti nei quartieri periferici a cominciare da via Caduti per Servizio nel quartiere di Fontanelle.

Per l'arresto messo a segno dalla polizia nel quartiere il suo ringraziamento va alla questura “per l’ottimo lavoro svolto auspicando una sempre maggiore presenza degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine nei quartieri periferici. Questo vogliono i cittadini che chiedono si solo taglio dell’erba, pulizia, più servizi nelle periferie, ma sopratutto maggiore sicurezza”.

L'occasione per il capogruppo per annunciare che a giorni incontrerà la stampa insieme ai residenti di via Lago di Capestrano e via Lago di Borgiano nel quartiere Rancitelli, “dove si registrano – conclude - analoghi problemi a Fontanelle”.