Spaccio di droga, il prefetto Di Vincenzo ringrazia il colonello Barbera e l'Arma dei carabinieri

In una nota, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha voluto sottolineare l’importanza dell’operazione messa in campo nella giornata odierna dall’Arma dei carabinieri di Pescara, con vari arresti per spaccio di droga