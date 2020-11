L’Arma dei Carabinieri di Pescara celebra la Virgo Fidelis

L’Arma dei carabinieri di Pescara ha celebrato la "Virgo Fidelis" nella chiesa di San Luigi Gonzaga questa mattina, sabato 21 novembre.

Il comando provinciale ha celebrato la Patrona dell’Arma durante una funzione religiosa officiata dal vicario generale dell’Arcidiocesi Pescara-Penne, Don Francesco Santuccione.

Viste le vigenti disposizioni anti Covid-19 ha preso parte solo una contenuta ma significativa rappresentanza dei militari della sede di via D’Annunzio unitamente al comandante provinciale, Eduardo Gambardella e ai comandanti delle Compagnie carabinieri di Montesilvano, Penne e Popoli.

La data coincide con la conclusione dell’epica battaglia di Culqualber, combattuta, durante la seconda guerra mondiale, in Africa Orientale Italiana, dal 1° Battaglione carabinieri mobilitato. Il 21 novembre del 1941, infatti, dopo l’ennesimo attacco di preponderanti forze inglesi, il caposaldo di Culqualber cessò di resistere e quasi tutti i carabinieri caddero in combattimento. Per quell’epico fatto d’armi alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

L’11 novembre 1949, Sua Santità Pio XII, promulgò la bolla pontificia con cui concesse all’Arma dei carabinieri, come Santa Protettrice, la Beatissima Vergine Maria, con il titolo di “Virgo Fidelis”, fissandone la celebrazione il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria al Tempio e della ricorrenza della battaglia di Culqualber. Il Comando generale bandì un concorso artistico per un’opera che raffigurasse la Patrona dei Carabinieri. L’opera prescelta rappresenta la Vergine in raccoglimento mentre la luce di una lampada illumina le parole profetiche del libro dell’Apocalisse: “Sii fedele sino alla morte”.

La scelta della Madonna “Virgo Fidelis” come Patrona è indubbiamente ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica dell’Arma che ha per motto: “Nei secoli fedele”.

